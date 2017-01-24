М. Зверев: за 10 дней в Мельбурне я узнал, что если верить, то всё возможно

Немец Миша Зверев после поражения от швейцарца Роджера Федерера со счётом 1:6, 5:7, 2:6 в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии прокомментировал ход матча и своё выступление на турнире в целом.
«Матч с Роджером отличался от игры с Энди, потому что швейцарец, по сути, не позволил мне играть в свой теннис. Он бил очень мощно и непредсказуемо. Мне было тяжело читать направление его ударов и подачи.
Конечно, четвертьфинал турнира „Большого шлема“ — потрясающий результат для меня. Я могу вынести много позитива для себя из этого турнира. Надеюсь, полученная здесь уверенность поможет мне здорово играть в течение всего сезона. За эти 10 дней я узнал, что если верить, то всё возможно. Я понял, что можно обыгрывать даже таких классных теннисистов, как Иснер или Маррей», — приводит слова Миши Зверева официальный сайт Australian Open.