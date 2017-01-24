Федерер: выход в полуфинал Australian Open — большой сюрприз для меня

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата Австралии со своим соотечественником Станисласом Вавринкой.
«Для меня стало сюрпризом, что я уже дошёл до полуфинала, и я чувствую себя так же хорошо, как в начале турнира. Если бы кто-то мне сказал, что я буду играть с Вавринкой в полуфинале, я бы не поверил. То, что до такой стадии дошёл Стэн, неудивительно, а вот моё попадание в четвёрку лучших — большой сюрприз. Я видел, что мы играем с ним в одни и те же дни, но не смотрел так далеко сетку, поэтому не знал, что мы можем сыграть в полуфинале», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.