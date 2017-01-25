Виландер: не хотел бы увидеть финал Федерер — Надаль, нам нужны новые лица

Бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер признался, что не хотел бы увидеть противостояние швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии-2017.
«Было прекрасно увидеть финал Надаль — Федерер, как и увидеть Элвиса Пресли и Джона Леннона, поющих вместе, но они не могут. Поэтому я бы с удовольствием посмотрел на новые лица в борьбе за титул.
Рафа и Роджер уже провели между собой много финалов, и я не хочу видеть ещё один. Нам нужны новые люди, которые ещё никогда не играли в таких матчах. Им придётся справиться с волнением и сыграть в лучший теннис в жизни», — приводит слова Виландера Marca.