Веснина: грустно покидать Австралию, но это спорт и нужно двигаться дальше

Российская теннисисткавыразила сожаление по поводу необходимости покинуть Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне, где она в паре с Екатериной Макаровой проиграла в четвертьфинале чешке Андреа Главачковой и китаянке Пэн Шуай.«Грустно покидать одну из моих самых любимых стран в мире, хотелось бы задержаться тут подольше, но это спорт и надо двигаться дальше. Спасибо Австралии за гостеприимство, однозначно самый прогрессивный «Большой шлем» из всех. Москва, встречай нас», — написала Елена на своей странице в «Инстаграме».