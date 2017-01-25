Лучич-Барони выбила Кар. Плишкову и сыграет в полуфинале Australian Open

Хорватская теннисистка Мирьяна Лучич-Барони вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. В четвертьфинале она обыграла чешку Каролину Плишкову (5) — 6:4, 3:6, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 47 минут. На счету Лучич-Барони 9 эйсов, 42 виннера, 5 двойных и 35 невынужденных ошибок, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Плишкова подала навылет 8 раз, заработала 23 виннера, совершила 1 двойную и 21 невынужденную ошибку и реализовала 7 брейковых шансов из 13.
За место в финале турнира Лучич-Барони сыграет с победительницей пары Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Серена Уильямс (США, 2).