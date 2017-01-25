Серена Уильямс уверенно обыграла Конту в 1/4 финала Australian Open

Американка Серена Уильямс (2) стала полуфиналисткой Australian Open — 2017. В четвертьфинальном матче она уверенно переиграла британку Йоханну Конту (9) — 6:2, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 15 минут. На счету Уильямс 10 эйсов, 25 виннеров, 2 двойные и 21 невынужденная ошибка, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Конта подала навылет 2 раза, заработала 11 виннеров, совершила 3 двойные и 22 невынужденные ошибки и использовала 1 брейковый шанс из 3.
В полуфинале Уильямс сыграет с хорватской теннисисткой Мирьяной Лучич-Барони.