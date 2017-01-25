Захаров стал четвертьфиналистом юниорского Australian Open

Россиянин Алексей Захаров вышел в четвертьфинал юниорского Australian Open. В матче третьего раунда он обыграл австралийца Чейза Фергюсона — 7:6 (7:5), 6:1.
Поединок продолжался 1 час 18 минут. На счету Захарова 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Фергюсон подал навылет 1 раз, совершил 1 двойную ошибку и использовал 1 брейковый шанс из 5.
За место в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Захаров поспорит с китайцем Ибин Ву (1).
Напомним, что Захаров также пробился в четвертьфинал юниорского Australian Open в паре с японцем Синдзи Хазавой.