Рыбакина вышла в 1/4 финала юниорского AO-2017, Вишневская и Лансере выбыли

(16) стала единственной представительницей России, которая пробилась в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга она обыграла американку Тэйлор Джонсон (2) — 6:3, 6:2. Поединок продолжался 52 минуты, в течение которых Елена подала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. За место в полуфинале турнира Рыбакина поспорит с теннисисткой из Индии Зил Десаи.Две другие российские юниорки свои матчи третьего круга проиграли.уступила японке Маи Хонтаме (10) со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 1:6, апроиграла представительнице Тайваня Эн Шуо Льян — 4:6, 5:7.