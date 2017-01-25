Первые сеяные Эрбер и Маю проиграли в 1/4 финала Australian Open в паре

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (1) неожиданно проиграли свой матч 1/4 финала Australian Open в парном разряде. Первый сеяный тандем уступил австралийцам Марку Полмансу и Эндрю Уиттингтону — 6:7 (2:7), 6:2, 4:6.
Поединок продолжался 2 часа 8 минут. На счету Полманса и Уиттингтона 3 эйса, 37 виннеров, 2 двойные и 12 невынужденных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 15. Эрбер и Маю подали навылет 6 раз, заработали 50 виннеров, совершили 6 двойных и 20 невынужденных ошибок, а также использовали 4 брейковых шанса из 14.
Соперники Полманса и Уиттингтона по полуфиналу станут известны позднее.