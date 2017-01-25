Захаров не пробился в полуфинал юниорского Australian Open в паре

Россиянин Алексей Захаров и японец Синдзи Хазава не смогли выйти в полуфинал юниорского Australian Open в парном разряде. В четвертьфинальном матче они уступили лидерам посева японцу Тору Хори и китайцу Ибин Ву — 4:6, 3:6.
Поединок продолжался 48 минут. На счету Захарова и Хазавы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта. Хори и Ву подали навылет 5 раз, совершили 1 двойную ошибку и использовали 5 брейковых шансов из 7.
Ранее Захаров вышел в четвертьфинал юниорского Australian Open в одиночном разряде.