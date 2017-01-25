Лучич-Барони: я не знала, смогу ли доиграть до конца, из-за боли в ноге

Хорватская теннисистка Мирьяна Лучич-Барони, обыгравшая в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии чешку Каролину Плишкову со счётом 6:4, 3:6, 6:4, поделилась эмоциями после победы. За выход в финал 34-летняя уроженка Дортмунда поспорит с американкой Сереной Уильямс.
«После матча я благодарила бога за то, что смогла завершить матч сегодня. Я очень переживала, была встревожена. Я не знала, смогу ли доиграть до конца. В середине матча я почувствовала боль, к концу встречи она стала сильнее. Я благодарна, что не только завершила матч, но и смогла победить.
Эти минуты чистого экстаза от победы восхитительны, но после выхода с корта ты постепенно успокаиваешься. Я всё ещё в турнире и хочу оставаться такой же спокойной и сосредоточенной перед следующей игрой.
Когда нога начала болеть, я сказала себе, что не сдамся и отсюда меня увезут только на коляске. Я продолжала подбадривать себя, чтобы оставаться сильной.
Серена — величайшая чемпионка. Мне будет невероятно сложно. Она пишет историю и будет очень мотивированна. Я же буду делать то же, что в и других матчах. Сейчас я постараюсь восстановиться и отдохнуть. Буду играть всем сердцем и надеюсь, смогу выступить как можно лучше», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт турнира.