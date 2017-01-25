С. Уильямс: с такой игрой Конты я вижу её будущей чемпионкой

Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями после победы над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:2, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — хорватку Мирьяну Лучич-Барони.
«Это был интересный матч. Очевидно, что Йоханна — очень хорошая теннисистка. Для меня всё сложилось отлично. Конта всегда успешно выступает здесь. С такой игрой я вижу её будущей чемпионкой.
Сегодня моя первая подача была не так уж хороша, но я много работала над второй подачей. Вообще, первая подача на протяжении всего турнира меня подводит, так что я полагаюсь на вторую. Я стала лучше действовать на приёме и как обычно полагалась на удары с отскока, форхенд и бэкхенд.
Мирьяна сейчас играет отлично. Важно избегать недооценки соперниц. Она впервые за долгое время добилась такого успеха и также жаждет победы на турнире „Большого шлема“. Мне будет важно сохранять концентрацию. Надеюсь, я смогу сыграть хорошо и победить. Я прибыла сюда за победой», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.