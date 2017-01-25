Конта: опыт игры с Сереной — один из лучших в моей жизни

Британка Йоханна Конта прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open со счётом 2:6, 3:6.
«Думаю, этот опыт был одним из лучших в моей жизни. Я смогу извлечь множество уроков из этой встречи и во многом смогу прибавить. Также стоит отметить и те вещи, которые мне удались. Стоит отдать должное Серене, она провела почти идеальный первый сет и играла невероятно здорово. Серена вновь показала, кем является.
Она невероятно точно посылала мячи на подаче. Она великолепно может открывать корт, кажется, что он просто огромен. Также она выполняла очень мощные удары и быстро двигалась, всё перекрывая.
Сегодня я бы хотела лучше подавать, но зато мне удавалось нейтрализовать подачи Серены. Но, конечно, ещё нужно прибавлять. Я довольна тем, что физически была готова хорошо. Надеюсь, у меня ещё будет шанс сыграть с Сереной и выступить успешнее», — цитирует Конту официальный сайт турнира.