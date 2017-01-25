Плишкова: я проиграла слишком много геймов на подаче. Такого быть не должно

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала поражение от хорватки Мирьяны Лучич-Барони в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:3, 4:6.
«Больше всего я разочарована тем, как много раз проигрывала геймы на своей подаче. Я вела с брейком в первом сете и дважды проиграла свою подачу. Такого быть не должно. В третьей партии я также дважды уступила геймы на подаче. Или трижды? Не знаю. Соперница играла отлично, выполняла быстрые удары, выходила вперёд и атаковала с приёма. Мне нельзя было так часто проигрывать свою подачу.
Когда у меня не проходила первая подача, Мирьяна оказывала давление. Также было сложно играть, когда солнце было на одной половине корта. В третьем сете мы обе проигрывали геймы на правой половине корта. Но в целом соперница лучше справилась со всеми трудностями сегодня, была агрессивнее. Именно поэтому и победила», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.