Гоффен: Димитров провёл очень хороший матч и подавал гораздо лучше, чем я

Бельгиец Давид Гоффен рассказал о причинах поражения от болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 2:6, 4:6.
«Это было нелегко. Мы оба были хорошо готовы физически. Григор доставал все мячи. Было сложно играть быстро. Я старался заставлять его бегать, но он был повсюду. Также Димитров здорово использовал резаные удары. Он провёл очень хороший матч, действовал уверенно и подавал гораздо лучше, чем я. Я подавал не очень хорошо.
Мне было нелегко завершать розыгрыши в свою пользу или выходить к сетке. Григор играл очень уверенно и почти не ошибался», — цитирует Гоффена официальный сайт турнира.