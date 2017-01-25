Димитров: у меня есть всё необходимое, чтобы выйти в финал

Болгарин Григор Димитров прокомментировала свою победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 6:3, 6:2, 6:4.
«Я знал, что Давид будет бороться до конца. В первых четырёх-пяти геймах мы оба испытывали трудности. Я старался найти свой ритм. Условия сегодня были непростыми. На одной стороне корта было ветрено. Мне пришлось внести коррективы в свою игру в таких обстоятельствах. После первого сета я почувствовал себя немного лучше. Дальше я контролировал ход встречи.
Не думаю, что в моей карьере случился момент, после которого я вновь заиграл хорошо. Я делал то, что и прежде, то, во что верил. Стоит отдать должное моей команде. Мы продолжали работать и делали правильные вещи. Также важной была поддержка моей семьи.
Думаю, у меня есть всё необходимое, чтобы выйти в финал. Я хорошо готов физически и уверен в себе», — цитирует Димитрова пресс-служба турнира.