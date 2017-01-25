Деллакуа: австралийским болельщикам нужно оставить Барти в покое

Австралийка Кейси Деллакуа заявила, что австралийским болельщикам не стоит слишком многого требовать от 20-летней Эшли Барти, которая приняла решение возобновить карьеру. Барти, трижды игравшая в финалах соревнований серии «Большого шлема» в парном разряде, в сентябре 2014 года объявила о намерении сделать паузу в карьере, а в феврале 2016 года возобновила выступления. Во время перерыва в теннисной карьере Эшли играла в крикет.
«Я очень рада за неё. Барти проделала огромную работу, и сейчас это приносит результат. Не думаю, что сейчас вообще нужно чего-то ожидать от неё. Эшли сама оказывает на себя большое давление и старается стать сильнее. Она прошла через многие трудности, и сейчас её просто нужно оставить в покое», — цитирует Деллакуа Tennis World USA.