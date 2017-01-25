Норман: все знают, что Федерер будет фаворитом в матче с Вавринкой

Магнус Норман, тренер четвёртой ракетки мира швейцарца Станисласа Вавринки, назвал Роджера Федерера фаворитом предстоящего противостояния с его подопечным в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Если судить по игре с Кеем и по предыдущим встречам, то все знают, что Роджер будет фаворитом в матче с Вавринкой. Роджер есть Роджер. Не важно, что он занимает 17-ю строчку в рейтинге. Его уровень остаётся прежним, как и его уверенность и движение по корту. Он хорош, как всегда. Стэн пока не вышел на свой лучший уровень, и я считаю это позитивным моментом», — цитирует Нормана Tennis World USA.