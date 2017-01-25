Раонич: Надаль действовал немного не так, как обычно, и сыграл лучше меня

Канадец Милош Раонич поделился впечатлениями после поражения от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 4:6.
«Во втором сете у меня были возможности. А помимо этого ухватиться было не за что. Думаю, Надаль сыграл отлично. Он действовал немного не так, как обычно, и сыграл лучше меня.
Он пробовал варианты игры на приёме, но не скажу, что в этом компоненте он внёс большие изменения. Просто я не смог заставить его больше играть за задней линией, как в Брисбене.
Шесть сетболов во второй партии? Думаю, в первом моменте он выполнил отличную подачу, а во втором я сам не сумел накрыть подачу, которую должен был накрывать. После этого я стал торопиться. Я допустил пару грубых ошибок.
Почему в важные моменты со мной часто что-то случается? Не знаю. Не хочу сейчас угнетать себя мыслями об этом», — цитирует Раонича пресс-служба турнира.