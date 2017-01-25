Надаль: важно, что на пути к полуфиналу я обыграл очень сложных соперников

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии над канадцем Милошем Раоничем со счётом 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.
«Ещё один выход в полуфинал турнира „Большого шлема“ — это прекрасно, это очень хорошая новость. Особенно приятно, что мне удалось обыграть очень сложных соперников — Монфиса в четвертьфинале, Зверева в 1/8, а теперь и Раонича. Это игроки топ-уровня. Это очень важно для меня, так как означает, что я могу конкурировать с ними и играть хорошо. Я очень рад возвращаться в заключительные раунды крупнейших турниров. Это было нелегко, но я боролся и упорно работал для достижения своей цели.
Здорово, что после всей проделанной работы я смог выйти в полуфинал Australian Open. Это особенное событие для меня.
Сегодня я старался принимать мяч в корте, а в Брисбене в матче с Милошем я был в пяти-шести метрах за задней линией. Я посмотрел ту игру и решил в этот раз выходить вперёд. Я поговорил с тренерами, и мы решили, что нужны изменения. Мы думали, что разнообразим приём, но я чувствовал, что, выходя вперёд, оказываю давление на Милоша, поэтому почти всё время так и делал», — цитирует Надаля пресс-служба турнира.