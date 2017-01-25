Роддик: прошло пять лет, но в теннисе ничего не поменялось

Экс-первая ракетка мира американец, который этим летом будет введён в Международный зал теннисной славы, рассказал о своей жизни после тенниса. Роддик живёт в Остине с женой Бруклин Декер и их 16-месячным сыном Хэнком.«Мои дни сейчас очень заняты. У меня сейчас несколько бизнес-проектов, дела фонда, плюс я помогаю по дому, занимаюсь с сыном. Но матчи сейчас в Австралии, поэтому что я могу смотреть теннис после того, как мой сын Хэнк засыпает. Забавно, что я включаю телевизор, а там и Фелисияно, и Роджер, и Бердых – в основном все те, с которыми ещё я играл. Прошло пять лет, как я закончил, долгий срок, но особо ничего не поменялось. Говорят, что я слишком рано закончил, но я так не считаю. Я получил отличный старт на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Роддика The New York Times.