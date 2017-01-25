Надаль: здорово, что Роджер вернулся, ведь он легенда

На пресс-конференции после выхода в полуфинал Australian Open журналисты, предвосхищая события, спросили Рафаэля Надаля о возможном финале против Роджера Федерера.«Позвольте мне насладиться сегодняшней победой и выходом в полуфинал. Для меня это хорошая новость и отличное начало сезона. Сейчас мне предстоит очень тяжёлый матч против Димитрова. Что касается второго полуфинала, я думаю, это здорово для тенниса, что Роджер вернулся после травмы, после того, как многие говорили, что он не вернётся. А он вернулся и, возможно, готов выиграть очередной турнир «Большого шлема». Это реально, это хорошо для болельщиков, потому что Роджер легенда, не так ли?Я тоже рад, что вернулся и сосредоточен на полуфинале. Димитров невероятно талантливый игрок с большим потенциалом. Это будет тяжёлый для меня матч. Надеюсь, для него тоже. Мне придётся постараться, потому что он играет очень уверенно», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.