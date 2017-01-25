Победа над Раоничем стала для Надаля 50-й на Australian Open

Победа в четвертьфинале Australian Open над канадцем Милошем Раоничем стала для экс-первой ракетки испанского теннисиста Рафаэля Надаля круглой. Теперь в его активе 50 выигранных на Открытом чемпионате Австралии матчей, в пассиве – 10 поражений.
Для сравнения Роджер Федерер, который сыграет во втором полуфинале, одержал 85 побед, потерпев 13 поражений. Его соперник Станислас Вавринка выиграл 36 раз, проиграв 10 матчей. А соперник Надаля Григор Димитров, самый юный из полуфиналистов, выходил победителем после встреч с конкурентами на Australian Open лишь 16 раз, проиграл он также меньше других – 6 поражений.
Любопытна и аналогичная статистика нынешней первой и второй ракеток мира. У Энди Маррея – 48 побед и 12 поражений, у Новака Джоковича – 58 и 7.
К слову, у самого юбиляра лучше всего выглядит статистика на «Ролан Гаррос» — 72 победы и 2 поражения. На Уимблдоне – 40-9, на US Open – 46-10.