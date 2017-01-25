Федерер: Стэн не только отличный игрок, но и хороший ученик

Соперники по полуфиналу Australian Open швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Станислас Вавринка когда-то были старшим и младшим товарищем в национальной сборной, учителем и учеником. Об этом рассказал на пресс-конференции Федерер.
«Помню, давал Стэну много советов о том, как ему играть против определённых соперников. И мне всегда нравилось видеть, что мои слова ему помогают, он в состоянии им следовать. Это говорило мне, что он не только отличный игрок, но и человек, умеющий учиться, понимать, что я ему объясняю. Некоторым игрокам говоришь что-нибудь, а они понятия не имеют, что потом делать. Со Стэном было не так. Он был хорошим учеником, я думаю.
Но потом он стал звонить мне всё реже. Я понял, что он больше не нуждается в моих советах, потому что у него сформировался собственный опыт, собственные знания, своя база, своя команда. Только изредка теперь я даю ему советы, когда он сам спрашивает. Я был счастлив отпустить его идти своим путём. Это случилось ещё до его первого «Большого шлема», — приводит слова Федерера пресс-служба турнира.