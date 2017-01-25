Канделаки: теннис в России пока массовая аудитория не смотрит

«Вообще не переживаю по этому поводу. Теннис по цифрам пока не выходит на качественно новый уровень. Не всегда понятно, когда именно матч начнётся, а когда закончится. Если ты поставил теннис в расписание, то разрушил всю сетку вещания.
Третий сет, четвёртый, пятый, буллиты в хоккее, добавленное время – это смерть для эфирной сетки вещания любого федерального канала. Мы ведь не можем включить в телепрограмму следующую трансляцию и чётко планировать эфир! И, в конце концов, теннис в России пока массовая аудитория не смотрит. Нам нужно его развивать, но развивать вместе с федерацией и другими заинтересованными сторонами!» — сказала Канделаки.
Полную версию интервью с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Тина Канделаки