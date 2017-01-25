Канделаки: теннис в России пока массовая аудитория не смотрит

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Тина Канделаки

Генеральный продюсер «Матч ТВ», побывавшая в гостях у «Чемпионата», подчеркнула: она не переживает по поводу того, что весь теннисный «Большой шлем» транслирует Eurosport.«Вообще не переживаю по этому поводу. Теннис по цифрам пока не выходит на качественно новый уровень. Не всегда понятно, когда именно матч начнётся, а когда закончится. Если ты поставил теннис в расписание, то разрушил всю сетку вещания.Третий сет, четвёртый, пятый, буллиты в хоккее, добавленное время – это смерть для эфирной сетки вещания любого федерального канала. Мы ведь не можем включить в телепрограмму следующую трансляцию и чётко планировать эфир! И, в конце концов, теннис в России пока массовая аудитория не смотрит. Нам нужно его развивать, но развивать вместе с федерацией и другими заинтересованными сторонами!» — сказала Канделаки.