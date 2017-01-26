Димитров: с каждым матчем я чувствую себя всё лучше

Болгарский теннисист Григор Димитров на пресс-конференции после выхода в полуфинал Australian Open , где ему предстоит встретиться с Рафаэлем Надалем, порассуждал о своих шансах на победу.
«У меня есть инструменты, чтобы пройти дальше, но для этого ещё нужно поработать. Я с нетерпением жду своего матча в пятницу. Я думаю, что я готов. Я достаточно уверен, чтобы сказать, что я чувствую себя физически хорошо, и в целом, и на корте. Нужно идти вперёд с уверенностью, которая у меня накопилась с предыдущего турнира. Теперь с каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Сейчас у меня всё идёт довольно естественно.
Сейчас я наслаждаюсь игрой. Это точно. Мне нравится бегать за каждым мячом. Когда хорошо себя чувствуешь физически, иначе играешь. И не важно, кто соперник, потому что всегда знаешь, что шанс есть. В этом уже твоё преимущество», — приводит слова Димитрова пресс-служба турнира.