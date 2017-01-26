Рублёв стартовал на «челленджере» в Ренне с победы над 1-м сеяным Шарди

Российский теннисистстартовал на турнире серии «челленджер» в Ренне (Франция) с победы над хозяином корта и первой ракеткой турнирасо счётом 6:4, 7:6 (14:12). Матч длился 1 час 29 минут. 19-летний россиянин 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету 29-летнего француза 19 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.Во втором круге Рублёв встретится со словенцем, занимающим 150-е место в рейтинге АТР, в то время как Рублёв находится на 152-й позиции.