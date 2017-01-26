Вандевеге: Винус действовала лучше, когда это было нужно больше всего

Американка Коко Вандевеге поделилась эмоциями после поражения от своей соотечественницы Винус Уильямс в полуфинале Australian Open со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 3:6.
«Думаю, сразу после матча я была расстроена. Было жаль себя. Но когда моя команда подошла ко мне и обняла, сразу стало лучше. Они сказали, что сильно гордятся тем, как я сражалась. Они смогли подбодрить меня. Но поначалу я была очень разочарована.
Я упустила возможность и проиграла матч. Я хорошо провела первый сет, а во втором Винус стала играть по-другому. Я не смогла быстро противостоять этой перемене. К тому же Винус отлично играла в важные моменты на брейк-пойнтах второго и третьего сетов. Она действовала лучше, когда это было нужно больше всего.
В начале года я уже достигла двух своих целей. Рада, что сезон начался так. Но в то же время я не удовлетворена результатом и думаю, это хорошо», — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.