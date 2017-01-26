Лучич-Барони: когда Серена играет так хорошо, противостоять ей очень сложно

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони поделилась эмоциями после поражения от американки Серены Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 1:6.
«Серена провела великолепный матч. Она подавала невероятно и с первого розыгрыша действовала здорово. Когда Серена играет так хорошо, противостоять ей очень сложно. Я не ищу оправданий. Но было нелегко, чувствуется опустошённость. Я старалась. Не знаю, как это выглядело со стороны. Знаю, что всё закончилось очень быстро, но я старалась вернуться в игру. Однако в матче с Сереной нельзя позволять себе играть недостаточно мощно и быстро. Она играла слишком хорошо.
Кажется, я провела здесь 10 матчей без выходных. Не помню, когда в последний раз у меня был день отдых. Вчера я была эмоционально опустошена. Матч был невероятным, но мне было сложно восстановиться после травмы ноги. Я бы хотела отдохнуть, но не было возможности. Сегодня я старалась сыграть как можно лучше и чувствую, что стыдиться мне нечего», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт турнира.