Жеребьёвка турнира в Санкт-Петербурге пройдёт в электронном формате, как на РГ

Пиар-директор St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 Вера Подгузова рассказала, что жеребьёвка турнира пройдёт в электронном виде, как на Открытом чемпионате Франции.
«Жеребьёвка турнира пройдёт 28 января на «Сибур Арене». В этом году жеребьёвка пройдёт в новом формате, зрители смогут стать полноправными участниками этого мероприятия. Жеребьёвка пройдёт в электронном варианте. В онлайн-режиме будет транслироваться ход жеребьёвки.
Второй корт находится на стадионе «Динамо», основные матчи будут сыграны на «Сибур Арене», – передаёт слова Подгузовой корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.