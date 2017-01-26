Мыскина, Хингис, Цибулкова сыграют с хоккеистами в рамках турнира в Петербурге

Пиар-директор St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 Вера Подгузова рассказала о турнире между хоккеистами и теннисистками, который состоится 5 февраля в Санкт-Петербурге.
«В рамках женских соревнований пройдёт теннисный турнир «Формула Теннис-Хоккей» с участием звёзд мирового тенниса и хоккея. Своё участие уже подтвердили такие именитые хоккеисты, как Алексей Ковалёв, Андрей Малков, Владимир Малахов, Максим Сушинский, Андрей Коваленко, Сергей Гусев и знаменитые теннисисты Анастасия Мыскина, Мартина Хингис, Ива Майоли, Доминика Цибулкова, Донна Векич.
Финал турнира состоится 5 февраля в 11:30 на центральном корте «Сибур Арены», – передаёт слова Подгузовой корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.