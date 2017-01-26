Сёстры Уильямс, Кузнецова, Касаткина сыграют на турнире в Индиан-Уэллсе

Стал известен состав участниц турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 19 марта 2017 года. Третий год подряд участие в турнире примет вторая ракетка мира, не выступавшая здесь с 2001 по 2013 год. Второй раз подряд в Индиан-Уэллсе выступит её сестраТакже в заявочный список включены немка, представительница Польши, румынка, чешка, словачка, испанка, американкаи британкаРоссию на этом турнире представят