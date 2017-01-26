Сёстры Уильямс, Кузнецова, Касаткина сыграют на турнире в Индиан-Уэллсе

Стал известен состав участниц турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 19 марта 2017 года. Третий год подряд участие в турнире примет вторая ракетка мира Серена Уильямс, не выступавшая здесь с 2001 по 2013 год. Второй раз подряд в Индиан-Уэллсе выступит её сестра Винус.
Также в заявочный список включены немка Анжелика Кербер, представительница Польши Агнешка Радваньска, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, словачка Доминика Цибулкова, испанка Гарбинье Мугуруса, американка Мэдисон Кис и британка Йоханна Конта.
Россию на этом турнире представят Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова.