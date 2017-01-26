Вавринка: не могу быть доволен лишь двумя выигранными сетами в матче с Федерером

Швейцарец Станислас Вавринка поделился эмоциями после поражения от своего соотечественника Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 5:7, 3:6, 6:1, 6:4, 3:6.
«Я не ощущал дополнительного давления при счёте 2:3 в пятом сете. Был немного удивлён. Я не успел быстро вернуться назад после его высокого удара с бэкхенда. Я ожидал, что он сыграет очень агрессивно, а он стал действовать по-другому. У меня не получился удар с бэкхенда, а затем Роджер сыграл отлично. Тот гейм прошёл очень быстро, новые мячи. Он выполнил два отличных приёма, сделав счёт 15:30, и оказал давление на меня. Я принял плохое решение, допустил двойную ошибку и стал уступать с брейком.
Я не знаю, что сказать. Не могу быть доволен лишь двумя выигранными сетами в матче с Роджером. Я только что в пяти партиях проиграл полуфинал Australian Open. Никогда не думаю о прошлом. Горжусь собой, тем, как сражался сегодня и на протяжении всего турнира. Думаю, я смогу найти много позитивных моментов из своего выступления здесь и в Брисбене.
Конечно, я очень расстроен таким поражением, потому что был так близок к победе. Но я знаю, что старался, отыгрался с 0-2 по сетам. Я перехватил инициативу и стал играть агрессивнее, так как мне нужно было действовать иначе. Это была прекрасная битва. Роджер — великолепный боец. Он всегда потрясающе выступал на турнирах „Большого шлема“. Я расстроен, но хорошего было немало», — цитирует Вавринку официальный сайт турнира.