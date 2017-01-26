Федерер: думал, пятый сет будет тяжелее, но Стэн помог мне сделать лёгкий брейк

Швейцарец Роджер Федерер, одолевший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии своего соотечественника Станисласа Вавринку со счётом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3, на пресс-конференции рассказал, о чём думал в пятой партии и становилось ли ему тяжелее в концовке.
«Нет. Нога была в том же состоянии в пятом сете, что и до этого. Я чувствовал напряжение в ноге на протяжении всей встречи, и это меня замедляло. Я просто надеялся, что если физиотерапевт осмотрит мою ногу, то мне станет лучше. Мне не стало. Но это не то, о чём я сильно беспокоюсь.
В пятом сете я знал, что мне нужно вернуть свою энергию, играть активнее, встречать мяч раньше, хорошо подавать, верить в себя и стараться избежать сложных моментов на старте сета. Поединки со Стэном никогда не получаются простыми. А тут с учётом того, что произошло в третьем и четвёртом сетах, мне нужно было что-то предпринять, потому что он меня переигрывал на задней линии. Я думал, что пятый сет будет тяжелее, но он помог мне сделать лёгкий брейк, а потом я уже шёл к победе не оглядываясь. Я доволен тем, как проявил себя в решающей партии», — рассказал Федерер.