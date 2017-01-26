Федерер в третий раз в карьере одержал две пятисетовые победы на одном ТБШ

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Открытого чемпионата Австралии обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку со счётом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Таким образом, 35-летний уроженец Базеля в третий раз в карьере одержал две пятисетовые победы на одном турнире «Большого шлема». В четвёртом круге он одолел японца Кея Нисикори — 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.
На Уимблдоне-2001 Роджер в пяти партиях победил бельгийца Ксавье Малисса во втором круге и американца Пита Сампраса в 1/8 финала, а на «Ролан Гаррос»-2009 он в четвёртом круге победил немца Томми Хааса со счётом 3:2 и аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в полуфинале.