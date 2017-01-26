Федерер выступил против частого использования медицинских тайм-аутов

Швейцарец Роджер Федерер после победы над своим соотечественником Станисласом Вавринкой со счётом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3 в полуфинале Открытого чемпионата Австралии признался, что не является сторонником частых медицинских тайм-аутов.
«Медицинские тайм-ауты часто более важны в психологическом плане. Обычно они проходят на корте, но если речь идёт о травме паха, то надо идти в раздевалку. Впервые за весь матч у тебя появляется возможность поговорить с кем-то. Пусть это только физиотерапевт, но мы его отлично знаем. Это могло помочь и Стэну, не знаю, о чём они говорили. Я стал говорить о ноге, о том, что надеюсь, что мне станет лучше. Это помогло мне выйти на пятый сет с положительным настроем.
Я взял тайм-аут, потому что подумал, что он вызывал врача, может, мне стоит тоже воспользоваться этой возможностью. В принципе я считаю, что нам не должно быть позволено слишком часто этим пользоваться. Но я решил взять медицинский тайм-аут в перерыве между сетами. Люди знают, что я не злоупотребляю этим. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.