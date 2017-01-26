В финале ТБШ во второй раз за 16 лет не сыграет ни один из 8 первых сеяных

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Открытого чемпионата Австралии победил своего соотечественника Станисласа Вавринку со счётом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Его соперником по финалу станет либо испанец Рафаэль Надаль (9), либо болгарин Григор Димитров (19). Таким образом, впервые с US Open 2014 за титул поспорят два теннисиста, посеянные ниже восьмого номера. На Открытом чемпионате США в финале хорват Марин Чилич (14) переиграл японца Кея Нисикори (10).
Если брать более раннюю историю, то последний раз такое случилось на Открытом чемпионате Франции—1999, где американец Андре Агасси (13) победил несеяного украинца Андрея Медведева.