Агасси: хотел бы видеть Маррея более спокойным и радостным на корте

Экс-первая ракетка мира американецподелился впечатлениями от прогресса британца, возглавляющего рейтинг АТР.«Я всегда говорил, что Энди не до конца раскрыл свой потенциал. Ему стоило немного сместить акценты в сторону атакующего тенниса. Сейчас он играет гораздо агрессивнее, чем раньше. Это оказывает больше давления на соперников.Думаю, у него есть ещё потенциал для прогресса. Ему стоит работать над физической формой. Кроме того, мне бы хотелось видеть его на корте более спокойным и радостным», — приводит слова Агасси Tennis World.