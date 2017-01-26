Агасси: хотел бы видеть Маррея более спокойным и радостным на корте

Экс-первая ракетка мира американец Андре Агасси поделился впечатлениями от прогресса британца Энди Маррея, возглавляющего рейтинг АТР.
«Я всегда говорил, что Энди не до конца раскрыл свой потенциал. Ему стоило немного сместить акценты в сторону атакующего тенниса. Сейчас он играет гораздо агрессивнее, чем раньше. Это оказывает больше давления на соперников.
Думаю, у него есть ещё потенциал для прогресса. Ему стоит работать над физической формой. Кроме того, мне бы хотелось видеть его на корте более спокойным и радостным», — приводит слова Агасси Tennis World.