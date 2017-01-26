Федерер: понимаю масштаб потенциального финала с Надалем

Швейцарец Роджер Федерер признался, что ему всё равно, кто будет его соперником по финалу Открытого чемпионата Австралии. Во втором полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль и болгарин Григор Димитров.
«Наверное, вы думаете, что у меня будет больше шансов в матче с Димитровым, но на самом деле я буду бороться за победу и постараюсь реализовать эту возможность, кто бы ни был с другой стороны сетки. В любом случае это будет интересное сражение. Григор будет претендовать на первый в карьере титул на Grand Slam, а противостояние с Рафой не требует дополнительных анонсов. При этом я понимаю масштаб и антураж матча с Надалем», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.