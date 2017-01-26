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Т. Надаль: Рафа на правильном пути

26 января 2017, четверг. 23:53. Теннис
Тони Надаль, дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от выступления своего подопечного на Открытом чемпионате Австралии, в полуфинале которого ему предстоит встретиться с болгарином Григором Димитровым.

«Это первый крупный турнир в этом году, Рафа уже победил таких сильных соперников, как Зверева, Монфиса и Раонича, показав при этом отличный теннис. Это говорит, что мы на правильном пути. Но сейчас рано делать выводы, потому что теннисисты пока не успели почувствовать соревновательный ритм», — приводит слова Тони Надаля Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
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