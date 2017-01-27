Рыбакина уступила Костюк в полуфинале юниорского Australian Open

Россиянка Елена Рыбакина не сумела пробиться в финал юниорских соревнований на Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мельбурне.
В полуфинале Елена уступила украинке Марте Костюк со счётом 1:6, 5:7. Матч длился 1 час 6 минут, и за это время Рыбакина сделала 3 эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-пойнт. Костюк дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и взяла 4 подачи соперницы.
В финале украинка сразится с победительницей пары Ребека Масарова (Швейцария) — Бьянка Андрееску (Канада).