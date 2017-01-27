Ю Сию Сю и Лингси Чжао выиграли юниорский Australian Open в парном разряде

Представитель Тайваня Ю Сию Сю и китаец Лингси Чжао (4) стали победителями юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, одолев новозеландца Финна Рейнолдса и португальца Дуарте Вале со счётом 6:7 (8:10), 6:4, [10:5]. Матч продолжался 1 час 28 минут.
Победители трижды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперников 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
27 января также состоится финал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде у девушек.