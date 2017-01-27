Надаль: разговоры о нашем противостоянии с Федерером — это хорошо для тенниса

Испанец(9), пробившийся в финал Открытого чемпионата Австралии, за 4 часа 56 минут одолев болгарина Григора Димитрова (15) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4, поделился впечатлениями от игры и ожиданиями от предстоящего противостояния с швейцарцем(17).«Трудно описать мои эмоции. Я очень устал и хочу спать. Григор играл невероятно. Поддержка зрителей была просто великолепна, огромное спасибо за это! Это были две незабываемые недели.Сейчас я могу быть счастлив. Это был прекрасный матч. Я и не мечтал снова оказаться в финале, хотя верил, что всё может случиться, если выиграю несколько матчей. Теперь я в финале и чувствую себя счастливчиком.Я очень рад за себя и за Федерера. Не буду врать, снова сыграть с Роджером в финале Большого шлема — это что-то особенное. Это здорово, что мы оба в финале и боремся за важные результаты.Сочетание двух разных стилей делает предстоящий матч действительно особенным. Знаю, что об этом соперничестве говорили и за пределами теннисного мира, и это хорошо для нашего вида спорта», — сказал Надаль после матча.