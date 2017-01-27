Впервые в одиночных финалах турниров «Большого шлема» все игроки старше 30 лет

Впервые в Открытой эре в одиночных финалах турниров «Большого шлема» сыграют четыре теннисиста, которым уже исполнилось 30 лет. В женском финале встретятся американки. Старшей36 лет, младшей— 35 лет. Их матч пройдёт в субботу.У мужчин за титул поборются швейцарец, ему 35 лет. Его соперником после пятисетового матча-марафона с болгарином Григором Димитровым стал испанец. Он самый младший из финалистов – всего 30 лет. Мужской финал Федерер — Надаль запланирован на воскресенье.