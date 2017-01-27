Димитров: Надаль — настоящий боец, и он заслужил этот успех

Болгарин Григор Димитров прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Такие поражения всегда трудно принять, но меня сегодня многое порадовало. Не буду вешать голову. Могу лишь сказать, что сделал всё возможное на корте. Несмотря на продолжительность поединка, у меня ещё оставалось много сил. Конечно, я разочарован, но это мой второй полуфинал турнира «Большого шлема» — слишком огорчаться не буду. Рафа заслужил этот успех, он настоящий боец. В финале встретятся величайшие теннисисты в истории, и матч получится просто потрясающим», — цитирует Димитрова пресс-служба турнира.