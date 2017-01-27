Надаль: и я, и Григор заслужили быть в финале, мне немного повезло

Экс-первая ракетка мира испанский теннисистна пресс-конференции после выигранного полуфинального матча сне скрывал своей радости.«Сейчас я хочу радоваться. Я провёл фантастический матч, эмоции переполняют меня. Я думаю, что Григор сыграл очень хорошо. Я тоже действовал здорово, так что уровень тенниса был очень высоким. Для меня это просто потрясающе — выйти в финал на первом же турнире «Большого шлема» в сезоне. Это многое для меня значит. На турнире я чувствую любовь зрителей, они дают мне массу позитивной энергии. Я рад, что был частью этого матча. В пятом сете я сказал себе, что даже если я проиграю, то я всё равно провёл хороший матч. Думаю, что и я, и Григор заслужили быть в финале. Это была настоящая схватка. Я чувствую, что мне немного повезло и я очень счастлив», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.