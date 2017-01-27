Надаль: всё просто — кто сыграет в финале лучше, тот и выиграет титул

Некоторое время назад Рафаэль Надаль пригласил Роджера Федерера на открытие теннисной академии на Мальорке. Тогда они оба были травмированы и даже не мечтали вновь сыграть в финале турнира «Большого шлема», рассказал Надаль журналистам после выхода в финал Australian Open .
«Это был прекрасный момент для всего Манакора. Я думаю, это был памятный момент для всех в академии, в том числе для детей. Тогда мы оба не думали о том, что у нас будет возможность снова сыграть в финале «Шлема», особенно на первом же в сезоне. Но мы оба работали очень усердно, чтобы оказаться на этой стадии. Это невероятно, что у нас будет возможность насладиться подобным событием. Я рад и за себя, и за Роджера.
Сыграть с Роджером в финале «Большого шлема» — это нечто особенное. Я не хочу врать – это потрясающе, что мы продолжаем сражаться за победы на подобных соревнованиях. Сейчас мне надо поскорее отправиться в отель и начать восстановление.
Положительный баланс встреч с Роджером? Это всё было давно. Это совсем другой матч. Он не относится к тому, что происходило до этого. Мы не оказывались в подобной ситуации некоторое время. Сейчас всё просто: кто сыграет лучше, тот и выиграет титул», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.