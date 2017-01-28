Димитров: финал Федерер — Надаль будут смотреть все, включая меня

Предстоящий финал Australian Open Роджер Федерер – Рафаэль Надаль прокомментировал уступивший испанцу в полуфинале болгарский теннисист Григор Димитров.
«Конечно, этот финал будут смотреть все, включая меня. Уж я-то точно буду смотреть. Это замечательно, это здорово для спорта. Но, знаете, во время матча с Надалем я не думал о том, что мог помешать ему сыграть в финале с Федерером. Я был сосредоточен на своей игре, этим и занимался весь последний месяц.
Кто из них фаворит? Когда на корте эти двое, сценарии могут быть самые разные, мы это не раз уже видели. И, если честно, делать прогнозы – это не для меня. Я просто знаю, что два величайших игрока в теннис доставят нам удовольствие в воскресенье. Это будет матч, что надо», — приводит слова Димитрова пресс-служба турнира.