Луис Энрике: Надаль после поражений показывает себя настоящим профессионалом

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о своём отношении к соотечественнику Рафаэлю Надалю.
«Мне нравится Рафаэль Надаль. Особенно впечатляет его отношение к делу после поражений. Кроме того, он удивительным образом возвращается после травм и продолжает выигрывать трофеи. Рафа очень редко терпит поражения, но когда это происходит, он показывает себя настоящим профессиональным спортсменом. Это очень тяжело. Все чувствуют себя отлично, когда побеждают. Но именно после поражений можно на самом деле увидеть, какой ты спортсмен и человек», — приводит слова Энрике Tennis World.
Надаль вышел в финал Australian Open, где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.