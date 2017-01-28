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Санчес-Викарио: Надаль ничего не получает просто так

28 января 2017, суббота. 09:52. Теннис
Бывшая седьмая ракетка мира испанец Эмилио Санчес-Викарио выразил восхищение своим соотечественником Рафаэлем Надалем.

«Рафа является потрясающим примером того, как надо стремиться к совершенству. У него были тяжелейшие травмы, но он всякий раз возвращался и вновь добирался до самых высоких позиций. Он обладает огромным желанием и энергией. Конечно, очень трудно играть, как он, потому что Надаль лучший, но в то же время он подаёт отличный пример молодому поколению. Он ничего не получает просто так, а всего добивается за счёт огромной работы», — приводит слова Санчеса-Викарио Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
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